Поезда Ленинградского направления начнут следовать через станцию Малино без остановок

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Зеленоград, посёлок Малино Карта всех событий

В связи с проведением масштабной реконструкции станции Малино Ленинградского направления Московской железной дороги принято решение о ее закрытии с 15 апреля. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Инфраструктура станции сильно устарела. При этом ее пассажиропоток является небольшим. В связи с этим с 15 апреля поезда начнут следовать через Малино без остановок.

Чтобы добраться в Москву, пассажиром предложили пользоваться соседней станцией Крюково — до нее примерно за 10 минут можно доехать на автобусе № 21. Кроме того, от Крюково в поселок Малино ходит автобус № 20.

— Абонементы на проезд на железных дорогах, купленные до станции Малино, будут работать до Крюково и обратно, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Закрытие остановочного пункта Малино для проведения реконструкции необходимо, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не растягивать процесс работ на годы. Ожидается, что обновленная станция будет открыта уже в составе новой линии наземного метро МЦД-3.

С 3 по 6 апреля на Ленинградском направлении значительно изменилось расписание движения поездов. С 11:30 до 16:30 будет остановлено движение поездов на всем участке от Зеленограда (Крюково) до Ленинградского вокзала. В остальное время поезда будут ходить реже: в пиковые часы интервалы увеличат до 20 минут, во вне пик — до 40 минут, а часть поездов будет следовать без остановок.