Китай предупредили о серьезных последствиях предоставления оружия России

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В случае, если Китай передаст России вооружение, страну будут ожидать серьезные последствия. Об этом в среду, 5 апреля, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе не уточнил, о каких именно последствиях идет речь

— Союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями, — приводит слова Столтенберга ТАСС.

У альянса нет доказательств того, что Пекин поставляет оружие Москве. Однако, отметил Столтенберг, НАТО продолжит за этим следить.

Генсек альянса подчеркнул, что Китай и Россия «работают все теснее», говоря о патрулировании на воде и в воздухе, а также совместных учениях в Южной Африке. Это, считает Столтенберг, требует активизации партнерства НАТО с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Глав упомянутых стран пригласили на саммит альянса в Вильнюсе, который состоится в июле.

Накануне НАТО пополнилась новым участником. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в альянс.