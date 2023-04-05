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Путин поручил интегрировать новые регионы в правовое пространство России в кратчайшие сроки

Евгений Силаев
Общество
Путин поручил интегрировать новые регионы в правовое пространство России в кратчайшие сроки
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил как можно быстрее интегрировать новые регионы в единое правовое пространство страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в среду, 5 апреля, во время заседания Совета безопасности.

— Задача — сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что на текущий момент в Мариуполе идет круглосуточная работа по восстановлению города. По его словам, похожие мероприятия должны проводиться во всех четырех новых регионах, передает официальный сайт Кремля.

Кроме того, Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МВД 20 марта заявил, что выдачу паспортов в новых регионах России необходимо ускорить, чтобы люди не стояли в очереди месяцами. По его словам, Министерство внутренних дел способно решить эту проблему.

19 марта президент России посетил Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями.

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