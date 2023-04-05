Россиянам рассказали о новом способе мошенничества с помощью сервиса Booking

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Новую схему мошенничества начали применять злоумышленники в Сети. Они предлагают людям оценивать отели в сервисе Booking.com за вознаграждение. Об этом в среду, 5 апреля, заявил руководитель компонента Endpoint экосистемы компании R-Vision EVO Петр Куценко.

Специалист напомнил, что сервис по подбору жилья перестал работать в России в марте 2022 года. Несмотря на это, мошенники начали использовать его как приманку для доверчивых людей.

— Злоумышленники дают объявления о «подработке» и переводят общение в мессенджеры. После этого пользователям предлагают за денежное вознаграждение помочь онлайн-магазинам «в продажах». Например, проставить «лайки» определенным товарам на сайте продавца, — приводят слова Куценко «Известия».

Следующим заданием становится создание кошелька на стороннем сервисе. Мошенники просят людей перевести на него средства и при использовании онлайн-кошелька выкупить товары, которые были ранее «лайкнуты». Они уверяют, что потраченную сумму вернут с процентами. Однако фактически никакой сделки не происходит, а деньги «перетекают» к мошенникам.

Еще один способ обмана покупателей, который придумали злоумышленники, связан с маркетплейсами. У пользователей начали запрашивать данные для входа под предлогом подтверждения доставки.