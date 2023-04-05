Global Times: Решение ОПЕК+ стало ударом под дых США

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Решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало для США настоящим ударом под дых. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает китайская газета Global Times.

— Этот шаг ОПЕК+ представляет собой «удар под дых» гегемонии США на фоне глубоких изменений, происходящих в глобальном геополитическом ландшафте, в частности, в Азии. Это также представляет собой разумную защиту стран — жертв гегемонистских практик США, — говорится в публикации.

Сокращение добычи должно послужить строгим предупреждением Вашингтону о том, что безответственная политика в конечном итоге приведет лишь к «выстрелу в собственную ногу», считают аналитики издания.

Несколько стран ОПЕК, а также Россия и Казахстан сократили добычу нефти. После этого мировые цены на топливо подскочили. Что это означает для России и по каким странам ударит решение ОПЕК, «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал, как решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти отразится на мировой экономике.