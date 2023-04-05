МИД: Украина пытается воздействовать на гражданские спутники связи России
Украинское руководство при участии иностранных экспертов предпринимает попытки воздействовать на российские гражданские спутники связи, что представляет собой запредельное нарушение международного права. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.
Там также добавили, что Москва имеет полное право ответить на подобные действия, поскольку все необходимые возможности в России «для этого имеются», передает официальный сайт внешнеполитического ведомства.
В конце прошлого месяца стало известно, что спутниковая система Starlink блокировала свои терминалы на территории новых регионов России, вследствие чего ВСУ не могут использовать их для запуска БПЛА в российском тылу.
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в феврале заявил, что космос рискует превратиться в плацдарм ведения войны. По словам дипломата, США пытаются использовать космическое пространство для ведения боевых действий не только в оборонительных целях.