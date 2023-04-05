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МИД: Украина пытается воздействовать на гражданские спутники связи России

Евгений Жуков
В мире
МИД: Украина пытается воздействовать на гражданские спутники связи России
Фото: МИД РФ

Украинское руководство при участии иностранных экспертов предпринимает попытки воздействовать на российские гражданские спутники связи, что представляет собой запредельное нарушение международного права. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Там также добавили, что Москва имеет полное право ответить на подобные действия, поскольку все необходимые возможности в России «для этого имеются», передает официальный сайт внешнеполитического ведомства.

В конце прошлого месяца стало известно, что спутниковая система Starlink блокировала свои терминалы на территории новых регионов России, вследствие чего ВСУ не могут использовать их для запуска БПЛА в российском тылу.

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в феврале заявил, что космос рискует превратиться в плацдарм ведения войны. По словам дипломата, США пытаются использовать космическое пространство для ведения боевых действий не только в оборонительных целях.

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