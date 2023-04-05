«Бред сумасшедшего!»: Пригожина разозлила история про «осквернившего» его машину Горшка

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Музыкального продюсера Иосифа Пригожина привела в ярость история из книги одного из основателей группы «Король и Шут» Александра «Балу» Балунова.

В книге «Король и Шут. Между Купчино и Ржевкой», которая вышла еще в 2016 году, Балунов пишет о конфликте между лидером группы Михаилом «Горшком» Горшеневым и Пригожиным. Чтобы отомстить якобы «кинувшему» группу продюсеру, исполнитель помочился на автомобиль продюсера.

— Вот просто нельзя допустить ту мысль, которую автор излагает. В городе стоит автомобиль, в Останкино, и кто-то выходит и опорожняется. Вот как вы себе это представляете?! Это же просто абсолютнейшая (глупость — прим. «ВМ»)! Бред сумасшедшего, — возмутился Пригожин.

Продюсер уверен, что Балунов просто решил нажиться на его известной фамилии, несмотря на то, что с момента выхода книги прошло уже почти семь лет. Пригожин также напомнил, что много лет плодотворно сотрудничал с «КиШ», передает Daily Storm.

Александр Балунов — один из основателей «Короля и Шута», а также басист группы до 2006 года. Проиграв в группе 18 лет, он переехал в США, где до сих пор занимается творческой деятельностью.

«Балу» активно помогал «Королю и Шуту» во время американских гастролей группы, а также свел «Горшка» с калифорнийской группой выходцев из СССР «Red Elvises». Впоследствии солист «КиШ» записал с «Red Elvises» сингл «Don't crucify me».

После смерти Горшенева Балунов вместе с другим бывшим лидером «КиШ» Андреем Князевым организовали во «ВКонтакте» группу архивов и раритетов «Король и Шут». Там они выкладывают редкие и архивные записи, которые реставрирует сам Балунов на Калифорнийской студии звукозаписи.

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