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СМИ: Возгорание в здании Минобороны в Москве произошло из-за чайника

Евгений Белоусов
Происшествия
СМИ: Возгорание в здании Минобороны в Москве произошло из-за чайника
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Знаменка, 19 Карта всех событий

Возгорание в здании Минобороны РФ на улице Знаменке в центре Москвы произошло из-за загоревшегося чайника. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— Причиной пожара в здании Минобороны стало возгорание бытового прибора — чайника, — приводит агентство слова собеседника.

Возгорание, о котором идет речь, произошло вечером 5 апреля в здании на улице Знаменке. Из окна третьего этажа поднимался густой черный дым. По прибытии пожарные обнаружили интенсивное горение. Возгоранию присвоили второй ранг.

Позже в Минобороны сообщили, что пожарные локализовали возгорание. Вскоре пожар был ликвидирован.

Другой пожар произошел в торговом центре на северо-западе Москвы. Огонь распространился на 50 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

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