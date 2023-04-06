Участники «Московского долголетия» помогут в создании аудиогида для Третьяковской галереи

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, улица Тимура Фрунзе, 3с4 Карта всех событий

Участники «Московского долголетия» смогут помочь в создании аудиогида по району 1960-х годов в рамках совместного творческого проекта Государственной Третьяковской галереи и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

— Уверен, среди участников «Московского долголетия» есть такие люди, кто был знаком с художником Павлом Кориным и сможет поделиться историческими фактами о нем и районе, в котором он жил, для создания аудиогида, — отметил он.

Для тех, кто готов принять участие в реализации проекта, 17 апреля в 14:00 состоится встреча в центре московского долголетия «Хамовники» по адресу улица Тимура Фрунзе, дом 3, строение 4. Перед посещением мероприятия необходимо пройти предварительную регистрацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 700 человек присоединились к ассоциации клубов центров московского долголетия. Самые инициативные москвичи старшего возраста вместе организуют городские мероприятия и акции в социальных сетях, продумывают сценарии концертных программ и многое другое.