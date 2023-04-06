Сезон групповых забегов стартовал в московских парках

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, парк культуры и отдыха Фили Карта всех событий

В столичных парках стартовал сезон групповых забегов для взрослых и детей. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Стандартная протяженность маршрута для начинающих — не больше пяти километров, а более опытные спортсмены могут присоединиться к забегу на 20–30 километров по пересеченной местности со сложным рельефом и большим перепадом высот. Для участия в большинстве забегов, желающим достаточно просто приехать на место сбора группы за 15 минут до начала.

Каждую субботу в 09:00 проходят забеги для начинающих в музее-заповеднике «Царицыно». В это же время пробежаться можно в парке «Ангарские пруды».

Субботнее утро встретить с пробежкой также можно в парке «Кузьминки». Для этого нужно подойти к 09:00 к главной сцене, расположенной рядом с городком аттракционов. Забеги в парке «Фили» проходят по маршруту, проложенному вдоль набережной Москвы-реки. Спортсмены встречаются два раза в неделю: по вторникам с 19:30 до 21:00 и по субботам с 10:00 до 12:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2023 году Московский марафон отметит свой юбилей — 10 лет. «Вечерняя Москва» узнала у директора Московского марафона Дмитрия Тарасова о планах на этот и следующие годы.