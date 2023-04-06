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СМИ: Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии

Араз Салехов
Происшествия
СМИ: Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

— В ходе боестолкновения три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, — сказал он.

Кроме того, еще восемь сотрудников полиции были ранены, передает агентство.

Контртеррористическая операция в северокавказской республике началась вечером 3 апреля. В Малгобекском районе Ингушетии ввели правовой режим КТО и временные ограничения. По предварительным данным, днем в Ингушетии произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, один из силовиков получил легкое ранение.

Ночью 6 апреля боевики обстреляли силовиков при попытке задержания. Бандформирование находится в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района.

Бандитские нападения на правоохранителей начались 28 марта: в тот день боевики ранили двух полицейских, напав на пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ингушетия Смерть Полиция стрельба
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