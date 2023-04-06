Флеболог Никитина объяснила, почему нельзя загорать при варикозе

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Людям с варикозом желательно не загорать и не посещать солярий, поскольку ультрафиолетовые лучи могут осложнить заболевание. Об этом рассказала врач-флеболог, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Анна Никитина.

— Под влиянием ультрафиолета и тепла повышается свертываемость крови, ускоряется образование тромбов, обостряются воспалительные процессы. Все это в итоге может привести к осложнению варикозной болезни, — сказала она.

Во избежание обострения специалист рекомендует больше двигаться в жаркое время года: гулять, кататься на велосипеде и плавать, сообщает «Москва 24».

Доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности варикоза. По его словам, одной из опасных причин развития тромбоэмболии является варикозное расширение вен.

В качестве первых признаков варикоза выделяются выпирающие узлы на венах, ощущение тяжести в ногах и их отечность в конце дня. Симптомы варикоза могут сопровождать человека на протяжении всего дня и регулярно проявляться. В случае обнаружения этих признаков необходимо обратиться к медицинскому специалисту для дальнейшего лечения.