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Возможности комплексного сервиса ИИ для лучевой диагностики расширились в Москве

Араз Салехов
Город
Возможности комплексного сервиса ИИ для лучевой диагностики расширились в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В прошлом году мы запустили комплексный сервис искусственного интеллекта, который за считанные минуты определяет на снимках компьютерной томографии сразу несколько патологий. Разработка комплексных решений — одно из главных направлений развития эксперимента этого года, — сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Теперь нейросеть может одновременно выявить до девяти патологий на компьютерной томограмме, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что более миллиона предварительных диагнозов поставили столичные врачи при помощи умного помощника «ТОП-3» с начала года. Кроме того, цифровой сервис интегрировали в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) столицы.

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что искусственный интеллект, внедренный в московскую систему здравоохранения, теперь находит признаки ишемического инсульта. За период своего существования в Центре начали использовать 10 оригинальных национальных стандартов по ИИ в здравоохранении.

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