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Два жилых корпуса построят по реновации на 3-й Институтской улице

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Два жилых корпуса построят по реновации на 3-й Институтской улице
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, 3-я Институтская улица, 4 Карта всех событий

В столичном районе Рязанский построят дом из двух корпусов по программе реновации. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— В квартирах будет выполнена внутренняя отделка. Помимо этого, в комнатах установят осветительные приборы, выключатели и розетки, на кухнях оборудуют мойки и плиты, а в санузлах установят всю необходимую сантехнику, — сказала она.

В новостройке будет 108 однокомнатных, 306 двухкомнатных и 78 трехкомнатных квартир. Она будет располагаться по адресу 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в Рязанском районе начнется капитальный ремонт дома 1958 года постройки. Наибольший интерес при проведении капремонта этого дома представляют работы с фасадом. Его обновление начнется с расчистки и ремонта штукатурного слоя.

Также стало известно о строительстве новостройки на 340 квартир в рамках программы реновации в столичном районе Западное Дегунино. В ней появится 340 квартир: 82 однокомнатные, 224 двухкомнатные и 34 трехкомнатные.

Недвижимость Жилье Москва Реновация Рязанский район
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