Торговая сеть «Карусель» закрылась после 19 лет работы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российский ретейлер X5 Group полностью закрыл входящую в него сеть магазинов «Карусель» после 19 лет работы. Решение было принято исходя из трансформации потребительского поведения и мирового опыта принципов организации торговли. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила президент X5 Group Екатерина Лобачева.

По словам Лобачевой, за последние три-пять лет поведение российских потребителей значительно изменилось. Теперь покупатели предпочитают «разумный выбор» — речь идет о наполнении их продуктовой корзины.

— Один и тот же потребитель может что-то приобретать в «Пятерочке», куда он приходит за товарами в магазин «у дома». Далее он что-то возьмет в дискаунтере «Чижик», потом посетит «Перекресток», где возьмет, например, фрукты и овощи, кулинарию, — приводит слова Лобачевой РБК.

Кроме того, в период пандемии произошел значительный переток аудитории в канал онлайн-продаж, отметила президент X5 Group. Потребители все чаще стали заказывать доставку продуктов на дом.

Первый магазин сети «Карусель» был открыт в Санкт-Петербурге в 2004 году. Через четыре года его приобрела компания X5 Retail Group (прежнее название X5 Group). Последний гипермаркет сети закрыли в феврале 2023 года.

X5 Group и научно-производственное предприятие «Современный рециклинг» подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому в Москве в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» будут установлены до 20 фандоматов для сбора пластиковых бутылок, алюминиевых банок и приема стеклянной тары.