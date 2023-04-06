Турэксперт Мкртчян посоветовал отказаться от спонтанных поездок на майские праздники

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Россиянам лучше отказаться от спонтанных поездок на майские праздники. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

— Никому не советую спонтанно выезжать в майские праздники. Люди знают про эти даты, соответственно, недорогие билеты выкупаются заранее — не только за полгода, но и за год. Надо четко понимать, что гостиницы и билеты в праздничные дни дорожают, причем существенно, — сказал он.

Например, авиабилет на рейс Москва — Анталья на 1 мая стоит порядка 50–60 тысяч рублей в две стороны, а на 12 мая он стоит меньше 40 тысяч. Мкртчян рекомендует выбираться на отдых после праздников, поскольку в этот период стоит ожидать скидки в размере около 50 процентов на туры в Турцию, Египет и ОАЭ, передает радио Sputnik.

Так, цены в гостиницах на майские праздники за год поднялись в 2–3 раза, самый большой рост наблюдается на черноморском побережье. Самыми популярными экскурсионными направлениями на майские праздники являются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Северная Осетия — Алания, Чечня, Дагестан, Архангельск, Татарстан и Байкал.

Также эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые недорогие зарубежные направления для отдыха на майских выходных. В списке оказались Бишкек, Гянджа, Бухара, Гюмри, Самарканд и Ереван.