Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Турэксперт Мкртчян посоветовал отказаться от спонтанных поездок на майские праздники

Араз Салехов
Общество
Турэксперт Мкртчян посоветовал отказаться от спонтанных поездок на майские праздники
Фото: Pexels

Россиянам лучше отказаться от спонтанных поездок на майские праздники. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

— Никому не советую спонтанно выезжать в майские праздники. Люди знают про эти даты, соответственно, недорогие билеты выкупаются заранее — не только за полгода, но и за год. Надо четко понимать, что гостиницы и билеты в праздничные дни дорожают, причем существенно, — сказал он.

Например, авиабилет на рейс Москва — Анталья на 1 мая стоит порядка 50–60 тысяч рублей в две стороны, а на 12 мая он стоит меньше 40 тысяч. Мкртчян рекомендует выбираться на отдых после праздников, поскольку в этот период стоит ожидать скидки в размере около 50 процентов на туры в Турцию, Египет и ОАЭ, передает радио Sputnik.

Так, цены в гостиницах на майские праздники за год поднялись в 2–3 раза, самый большой рост наблюдается на черноморском побережье. Самыми популярными экскурсионными направлениями на майские праздники являются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Северная Осетия — Алания, Чечня, Дагестан, Архангельск, Татарстан и Байкал.

Также эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые недорогие зарубежные направления для отдыха на майских выходных. В списке оказались Бишкек, Гянджа, Бухара, Гюмри, Самарканд и Ереван.

Праздники Туризм весна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте