В Кремле уверены, что ЛДПР продолжит развиваться даже после смерти Жириновского

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Партия ЛДПР продолжит развиваться даже после смерти ее лидера Владимира Жириновского. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Трудно переоценить роль Жириновского в процессе формирования и развития нашей политической системы, и его вклад, который он внес. Но, скорее, я не соглашусь с вами в том, что не появилось ни харизматичных, ни там опытных (лидеров — прим. «ВМ»), — сказал он.

По его словам, при нынешнем руководителе ЛДПР Леониде Слуцком партия постепенно развивается.

— Поэтому со временем, конечно, партия будет дальше развиваться, здесь никаких сомнений быть не должно, — цитирует Пескова РИА Новости.

На Новодевичьем кладбище в годовщину смерти Жириновского открыли памятник в его честь. Изваяние представляет собой фигуру политика в полный рост, на гранитном основании надпись — его собственная цитата.

Политик скончался в апреле 2022 года на 76-м году жизни. До этого он почти два месяца провел в Центральной клинической больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония». Она развилась из-за коронавирусной инфекции.