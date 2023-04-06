В Москве запустят тестирование самокатов с модулем компьютерного зрения

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Кикшеринговый сервис Whoosh в тестовом режиме запустит в столице самокаты с модулем компьютерного зрения. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе сервиса.

В эксперименте задействуют 200 самокатов Ninebot, которые будут работать в разных районах города, чтобы собрать данные пользовательских сценариев и протестировать разные алгоритмические модели.

— По результатам пилотной эксплуатации лучшие наработки будут внедрены в модель самоката собственной разработки, которую Whoosh планирует реализовать в 2024-2025 годах, — говорится в сообщении.

Модуль будет подавать сигналы о снижении скорости в местах большого скопления людей, а также советовать приоритетные маршруты, передает ТАСС.

По новым правилам дорожного движения, которые заработали в России с 1 марта, на самокате может находиться только один человек. При нарушении человеку может грозить штраф в размере 800 рублей.

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