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«Своих не жалеют»: Путин заявил об уничтожении Украиной сдавшихся в плен бойцов ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Своих не жалеют»: Путин заявил об уничтожении Украиной сдавшихся в плен бойцов ВСУ
Фото: Администрация президента РФ

Военнослужащие украинской армии 6 апреля уничтожили на одном из участков фронта 14 собственных бойцов, сдавшихся в плен. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— Было уже поздно, и наши оставили там с ними несколько человек. Даже не охраняли, чтобы сегодня с утра вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место — уничтожил всех своих военнослужащих. К сожалению, и наши пострадали. Но они своих не жалеют, — сказал глава государства.

Также Путин назвал поведение ВСУ циничным, подчеркнув, что подобные шаги со стороны украинской армии максимально жестоки по отношению к собственным бойцам.

По этой причине глава государства заявил, что задачей военнослужащих РФ является полностью остановить обстрелы Донецкой и Луганской народных республик силами противника, передает официальный сайт Кремля.

Вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецкой народной республики Руслан рассказал о пытках, которые применяли к нему сотрудники Службы безопасности Украины. По его словам, они пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором и били током.

Украина Россия Донбасс Владимир Путин
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