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Приметы и советы

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Нижегородской области

Полина Пашкина
Общество
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Нижегородской области
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что Шойгу с инспекцией обошел цеха производства, в которых выпускаются современные средства поражения — боеприпасы различной номенклатуры, включая авиационные и артиллерийские.

Главе ведомства доложили об увеличении за последние несколько месяцев объема создаваемой продукции, а также о реализации программы по расширению производственных мощностей, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Шойгу также провел рабочее совещание, участниками которого стали представители руководства предприятий и профильных органов военного управления. Особое внимание на встрече уделили соблюдению графика выполнения гособоронзаказа.

Производство обычных и высокоточных боеприпасов для нужд российской армии было кратно увеличено, сообщил Шойгу 1 апреля. Специалисты определили необходимые объемы производства и поставок вооружения.

Сергей Шойгу Россия Нижегородская область Минобороны
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