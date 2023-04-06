Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Нижегородской области

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что Шойгу с инспекцией обошел цеха производства, в которых выпускаются современные средства поражения — боеприпасы различной номенклатуры, включая авиационные и артиллерийские.

Главе ведомства доложили об увеличении за последние несколько месяцев объема создаваемой продукции, а также о реализации программы по расширению производственных мощностей, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Шойгу также провел рабочее совещание, участниками которого стали представители руководства предприятий и профильных органов военного управления. Особое внимание на встрече уделили соблюдению графика выполнения гособоронзаказа.

Производство обычных и высокоточных боеприпасов для нужд российской армии было кратно увеличено, сообщил Шойгу 1 апреля. Специалисты определили необходимые объемы производства и поставок вооружения.