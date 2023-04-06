Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психотерапевт Федрик рассказала, как избежать ссор со свекровью

Ирина Игнатенко
Общество
Психотерапевт Федрик рассказала, как избежать ссор со свекровью
Фото: Pexels

Как избежать ссор и сохранить теплые отношения со свекровью, рассказала психотерапевт Элизабет Федрик.

По словам специалиста, конфликты между невесткой и свекровью обычно возникают в браках, где размыты границы. В этом случае свекровь часто пытается навязать свое мнение относительно воспитания детей, распределения финансов и ролей в семье.

Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит сразу договориться с мужем о границах, в рамках которых его мама может участвовать в семейной жизни и проявлять заботу, передает МИР 24. В то же время это не означает, что свекровь должна быть исключена из жизни семьи. Важно позволить ей ощутить свою ценность.

Психолог Вагдеви Менье рассказала, что есть пять способов выражения чувств. Среди них слова, прикосновения, забота, подарки и совместное времяпрепровождение. Важно понимать, что каждый человек по-своему воспринимает и выражает чувства, передает Nation news.

Женская дружба, как правило, основана на чувствах и эмоциях. В большинстве случаев она строится по формуле «у нас есть общая проблема». Такое мнение высказала психолог Евгения Бурзунова.

Семья Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте