Психотерапевт Федрик рассказала, как избежать ссор со свекровью

Фото: Pexels

Как избежать ссор и сохранить теплые отношения со свекровью, рассказала психотерапевт Элизабет Федрик.

По словам специалиста, конфликты между невесткой и свекровью обычно возникают в браках, где размыты границы. В этом случае свекровь часто пытается навязать свое мнение относительно воспитания детей, распределения финансов и ролей в семье.

Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит сразу договориться с мужем о границах, в рамках которых его мама может участвовать в семейной жизни и проявлять заботу, передает МИР 24. В то же время это не означает, что свекровь должна быть исключена из жизни семьи. Важно позволить ей ощутить свою ценность.

Психолог Вагдеви Менье рассказала, что есть пять способов выражения чувств. Среди них слова, прикосновения, забота, подарки и совместное времяпрепровождение. Важно понимать, что каждый человек по-своему воспринимает и выражает чувства, передает Nation news.

Женская дружба, как правило, основана на чувствах и эмоциях. В большинстве случаев она строится по формуле «у нас есть общая проблема». Такое мнение высказала психолог Евгения Бурзунова.