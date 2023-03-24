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Психолог Бурзунова рассказала об особенностях женской дружбы

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Бурзунова рассказала об особенностях женской дружбы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Женская дружба, как правило, основана на чувствах и эмоциях. В большинстве случаев она строится по формуле «у нас есть общая проблема». Такое мнение высказала психолог Евгения Бурзунова.

По ее словам, любой женщине, независимо от возраста, необходимо обсуждать сложности и перипетии своей жизни, даже если она знает, как их решить. Основная задача такого взаимодействия — поделиться эмоциональными переживаниями, а не искать решение.

По словам психолога, женская психика устроена таким образом, что она продуцирует большое количество эмоций, и максимально полно «прожить» эти эмоции женщина может только поделившись ими с кем-то.

— Поэтому так важно иметь подруг, — ведь часто именно подруга может привнести в жизнь то, чего в ней не хватает: возможность открыто общаться, жаловаться, поддержка в нужный момент, — пояснила специалист в комментарии МИР 24.

В свою очередь психолог Екатерина Горькова посоветовала не бояться жаловаться. По ее словам, жалобы помогают людям облегчить переживания и справиться со стрессом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Психолог Сергей Ланг пояснил, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной.

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