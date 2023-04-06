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Приметы и советы

Назван знак зодиака, которому срочно нужно отказаться от алкоголя

Полина Пашкина
Общество
Назван знак зодиака, которому срочно нужно отказаться от алкоголя
Фото: shutterstock

Астролог Тамара Глоба предупредила родившихся под знаком Скорпиона о поджидающей их опасности. По ее словам, представителям этого знака зодиака нужно срочно заняться своим здоровьем и воздержаться от спиртного.

Алкогольные напитки вредны для всех, но именно Скорпионам сейчас необходимо проявить особую осторожность и отказаться от них на ближайшее время.

Представителям данного знака зодиака звезды рекомендуют обратиться к врачу, если их что-то беспокоит. Самолечение не сулит Скорпионам ничего хорошего, так как прежде, чем принимать меры, нужно хотя бы установить диагноз, передает портал Rsute. Тамара Глоба посоветовала представителям этого знака зодиака пообщаться с близкими людьми — это дорогого стоит.

Апрель может принести Скорпионам беды в личной жизни. По мнению Глобы, их отношения могут развалиться всего за один месяц.

Хорошие новости будут ждать Скорпионов в 2024 году. Они могут столкнуться с продолжительным успехом и начать «грести деньги лопатой».

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