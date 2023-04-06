В России создали двойную противоударную броню для техники

Фото: Минобороны РФ

Защитные свойства брони производства Арзамасского машиностроительного завода улучшены в соответствии с пожеланиями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе в Министерства обороны РФ.

Представители руководства завода доложили главе Минобороны Сергею Шойгу о модернизации защитных свойств брони. По их словам, двойная броня перспективных образцов военной техники способна выдержать подрыв двумя килограммами тротила или попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов.

Кроме того, такая защита обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает экипаж от огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

Сергей Шойгу, помимо этого, с инспекцией обошел цеха указанного производства, в которых выпускаются современные средства поражения — боеприпасы различной номенклатуры, включая авиационные и артиллерийские. Главе ведомства доложили об увеличении за последние несколько месяцев объема создаваемой продукции.