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Лечащий врач Берлускони рассказал о его состоянии

Полина Пашкина
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Лечащий врач Берлускони рассказал о его состоянии
Фото: shutterstock

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони находится в палате интенсивной терапии. У него протекает легочная инфекция на фоне хронической лейкемии. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил лечащий врач политика Альберто Дзангрилло.

По словам медика, инфекция происходит из-за хронического гематологического состояния 86-летнего Берлускони. Оно, в свою очередь, развилось в связи с миеломоноцитарным лейкозом.

Заболевание экс-премьера находится в состоянии хронической фазы, при которой вирус остается функционально активным. Характеристики острого лейкоза у Берлускони отсутствуют, передает слова Дзангрилло РИА Новости.

Врач добавил, что в стратегию лечения политика включили лечение легочной инфекции, которое должно ограничить негативные последствия крайне высокого содержания лейкоцитов в крови и вернуть экс-премьера к прежнему клиническому состоянию.

Накануне Берлускони был госпитализирован в миланскую клинику «Сан-Раффаэле». Причиной обращения к медикам стала одышка. В четверг, 6 апреля, стало известно о диагностировании у экс-премьера лейкемии.

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