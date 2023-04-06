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Владимир Соловьев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Евгений Белоусов
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Владимир Соловьев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Журналист Владимир Соловьев в четверг, 6 апреля, посетил столичный пункт отбора на контрактную службу и высоко оценил его работу.

— Мужики понимают, куда они идут, это их осознанный выбор. Поэтому, когда на них смотришь, их отличают сдержанность, спокойствие и чувство собственного достоинства. Они понимают, кто они, что делают, они отправляются делать серьезную мужскую работу. Центр работает идеально, спокойно и без суеты, — заявил он.

Соловьев добавил, что все, что делает Москва, всегда выполняется на высочайшем профессиональном уровне.

Пункт отбора работает ежедневно. С понедельника по пятницу он открыт с 09:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 18:00, а по воскресеньям — с 09:00 до 15:00.

Единый пункт отбора начал свою работу в столице 3 апреля. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Пункт принимает заявки на службу не только от москвичей: его услугами могут воспользоваться все россияне, а также иностранные граждане.

Новый чат-бот для прохождения военной службы по контракту доступен для всех желающих. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram может дать ответы на интересующие вопросы о выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей.

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