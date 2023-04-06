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Актриса Дэниэлс заявила, что Трамп не заслуживает тюремного заключения

Евгений Жуков
В мире
Актриса Дэниэлс заявила, что Трамп не заслуживает тюремного заключения
Фото: The Circus / CC BY 3.0

Фигурантка дела против экс-президента США Дональда Трампа, бывшая порноактриса Сторми Дэниэлс не верит, что политик заслуживает реального тюремного заключения. Своим мнением она поделилась в интервью телеканалу Fox News в четверг, 6 апреля.

— Я не думаю, что его преступления против меня заслуживают лишения свободы, — заявила экс-актриса фильмов для взрослых.

При этом Дэниэлс призналась, что с нетерпением ждет возможности дать показания в рамках судебного разбирательства. Она также добавила, что ей нечего скрывать.

Дэниэлс добавила, что если она не будет вызвана для дачи показаний, то о ней могут судить как о неблагонадежной и не заслуживающей доверия фигурантке данного дела, говорится в материале.

Обвинения Дональду Трампу выдвинул суд в Нью-Йорке. Впервые в истории США бывший президент страны стал фигурантом уголовного дела.

Трамп вину не признал и подтвердил свое намерение вновь возглавить Штаты. Как 45-й президент США оказался на скамье подсудимых, в чем его обвиняют и какое наказание ему грозит, разбиралась «Вечерняя Москва».

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