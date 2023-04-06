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Минобороны раскрыло детали попытки проникновения диверсантов ВСУ в Брянскую область

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Минобороны раскрыло детали попытки проникновения диверсантов ВСУ в Брянскую область
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Сотрудники спецслужб совместно с военнослужащими погранвойск пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе населенного пункта Случовск Брянской области. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В отчете говорится, что численность ДРГ превышала полтора десятка человек. Однако в ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику было нанесено поражение.

В результате диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет, передает Telegram-канал Минобороны.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 6 апреля сообщил, что порядка 20 украинских диверсантов попытались проникнуть на территорию России со стороны села Случовск. Российские Вооруженные силы и подразделения приграничных войск нанесли им огневое поражение.

Накануне украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области. Пилот пытался скрыться от силовиков на украинской территории. Однако в конечном итоге он был задержан сотрудниками погранвойск России.

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