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Приметы и советы

Казахстан опроверг слухи об отправке военной техники в Россию

Евгений Белоусов
В мире
Казахстан опроверг слухи об отправке военной техники в Россию
Фото: minobrnauki.gov.ru

Появившаяся в социальных сетях информация об отправке казахстанской военной техники в Россию является фейком. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.

— Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию, не соответствует действительности. Техника на видео, которое распространяют в соцсетях, направляется с плановых занятий по боевой подготовке, — говорится в сообщении.

Министерство также напомнило, что еще 27 августа прошлого года Казахстан ввел запрет на экспорт оружия и военной техники.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что если Китай передаст России вооружение, страну будут ожидать серьезные последствия. Он не уточнил, о каких именно последствиях идет речь.

Тем не менее у альянса нет доказательств того, что Пекин поставляет оружие Москве, признал генсек. Однако НАТО продолжит за этим следить.

Президент России Владимир Путин объявил, что РФ разместит ядерные тактические боеголовки в Белоруссии. Глава государства уточнил, что для этого будет построено хранилище, работы по его возведению должны завершиться к июлю.

Оружие Казахстан опровержение Россия
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