В Китае предрекли катастрофу США, вспомнив цитату Ленина

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Американский доллар может ждать крах, если правительство США не перестанет использовать его в качестве оружия. Об этом заявил обозреватель South China Morning Post Алекс Ло.

По его мнению, многие страны пытаются отказаться от доллара не из-за экономической выгоды, а ради избавления от давления со стороны США. Ло напомнил, что последние два десятилетия Вашингтон использует национальную валюту в качестве оружия.

Эксперт подчеркнул, что подобная политика может привести к краху доллара. Свои мысли он сопроводил цитатой лидера Октябрьской революции Владимира Ленина.

— Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят десятилетия, — написал Ло в статье.

За последнее время потерпели крах сразу три американских банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Власти США сразу же заверили, что угрозы банковским вкладам для американцев нет.

Однако пресса и эксперты видят в происходящем предвестие экономического кризиса. Что происходит с американскими банками и как это отразится на России, разбиралась «Вечерняя Москва».