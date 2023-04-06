Экс-посол Польши в России: Идея создания польско-украинского государства опасна

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Идея создания единого государства с Украиной является опасной и не отвечает интересам Варшавы. С таким заявлением в четверг, 6 апреля, выступила бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч в эфире RMF FM.

— Любые прогнозы насчет создания польско-украинской унии кажутся мне нереальными, опасными, неправильными, — отметила дипломат.

Она также добавила, что подобная идея, на первый взгляд, может казаться привлекательной, однако ее воплощение на практике абсолютно невозможно. По словам дипломата, реализация такого решения не обеспечила бы «ни экономического, ни социального, ни политического благополучия» для обоих государств.

Пелчинская-Наленч считает, что Варшаве следует ставить на первое место свои интересы, говорится в материале.

Речь идет о высказывании президента Украины Владимира Зеленского, которое он сделал накануне во время своего рабочего визита в Польшу. Тогда он заявил, что между названными европейскими государствами в будущем не будет существовать «ни политических, ни экономических» границ.