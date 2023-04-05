Зеленский заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ

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Между Украиной и Польшей в будущем не будет границ. С таким заявлением в среду, 5 апреля, выступил украинский президент Владимир Зеленский в Варшаве, куда он приехал с официальным визитом.

— В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок, — цитирует слова украинского лидера РИА Новости.

По словам заместителя руководителя офиса президента Украины Игоря Жовквы, основной темой поездки станет обсуждение военной помощи Киеву. Эта поездка стала первым официальным визитом Зеленского в Польшу. До этого он проезжал через территорию республики лишь транзитом.

В свою очередь экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Зеленский отправился в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией. По мнению польского офицера, на данный момент Киев находится в «стратегическом тупике», что прямо указывает на приближение мирных переговоров между конфликтующими сторонами.