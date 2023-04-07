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Власти Петербурга пообещали выплаты пострадавшим при взрыве в кафе

Ирэна Колесова
Общество
Власти Петербурга пообещали выплаты пострадавшим при взрыве в кафе
Фото: Администрация президента РФ

Пострадавшие при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге смогут получить финансовую поддержку в ближайшие дни, сообщил губернатор города Александр Беглов.

— Принято соответствующее постановление правительства города, которое предполагает выплату денежных средства пострадавшим, независимо от того, где они проживают. Такие выплаты будут произведены в ближайшие несколько дней, — сказал Беглов в эфире телеканала «78».

По словам Беглова, во время взрыва на Университетской набережной ранения получили не только петербуржцы. В кафе на встрече с военкором Владленом Татарским были жители Омска, Ростова, Пскова и многих других российских городов.

Ранее стало известно, что петербургское правительство собирается оказать материальную помощь семье погибшего и всем пострадавшим. Родственникам Владлена Татарского выплатят миллион рублей, раненым — от 250 до 500 тысяч рублей.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Петербурге вечером 2 апреля. Ранения различной степени тяжести получили 40 человек. В НАК признали произошедшее терактом, а также сообщили, что убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы.

Александр Беглов Выплаты Санкт-Петербург
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