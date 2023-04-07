Миссия ООН: Израиль и Ливан не хотят войны

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Власти Израиля и Ливана на фоне резко обострившейся обстановки в регионе заявили, что не хотят развязывать войну. Такое сообщение распространила миссия миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL).

— Наши механизмы связи и координации задействованы в полном объеме. Обе стороны заявили, что не хотят войны, — говорится в заявлении UNIFIL.

В миссии уточнили, что сейчас ее глава генерал-майор Арольдо Ласаро проводит переговоры с обеими сторонами и старается уладить вспыхнувший конфликт, передает РИА Новости.

Армия Израиля ночью 7 апреля наносила удары по сектору Газа и по Ливану. Военные представители страны уточнили, что их мишенями стали месторасположения структуры ХАМАС.

В четверг, 6 апреля, по Израилю были выпущены десятки ракет с территории Ливана. Пострадали приграничные населенные пункты. Ранены как минимум три человека. Израиль пообещал жесткий ответ на подобные действия. Армию страны призвали быть готовой к любому повороту событий.