Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Миссия ООН: Израиль и Ливан не хотят войны

Ирэна Колесова
В мире
Миссия ООН: Израиль и Ливан не хотят войны
Фото: Unsplash

Власти Израиля и Ливана на фоне резко обострившейся обстановки в регионе заявили, что не хотят развязывать войну. Такое сообщение распространила миссия миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL).

— Наши механизмы связи и координации задействованы в полном объеме. Обе стороны заявили, что не хотят войны, — говорится в заявлении UNIFIL.

В миссии уточнили, что сейчас ее глава генерал-майор Арольдо Ласаро проводит переговоры с обеими сторонами и старается уладить вспыхнувший конфликт, передает РИА Новости.

Армия Израиля ночью 7 апреля наносила удары по сектору Газа и по Ливану. Военные представители страны уточнили, что их мишенями стали месторасположения структуры ХАМАС.

В четверг, 6 апреля, по Израилю были выпущены десятки ракет с территории Ливана. Пострадали приграничные населенные пункты. Ранены как минимум три человека. Израиль пообещал жесткий ответ на подобные действия. Армию страны призвали быть готовой к любому повороту событий.

Миротворцы ООН Израиль Ливан
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте