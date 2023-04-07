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В столичных парках увеличили пропускную способность городского вайфая

Полина Пашкина
Город
В столичных парках увеличили пропускную способность городского вайфая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, парк Сад будущего Карта всех событий

Жители и гости Москвы смогут на прогулках в столичных парках быстрее загружать музыку, просматривать видео и пользоваться приложениями. В них увеличили пропускную способность бесплатного городского вайфая до 10 мегабит в секунду. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил руководитель проекта «Городской вайфай» Департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

1100 точек доступа к сети действуют в 61 парке. Всего по Москве их установлено более 22 тысяч.

— За прошедший год новые точки доступа установили в парке «Сад будущего» и других локациях парка «Яуза», на ВДНХ, в партерной части Парка Горького, Сиреневом саду Измайловского парка, парке «Певческое поле». Скорость сети увеличили в преддверии весенне-летнего сезона, — приводит слова Харитонова официальный сайт мэра Москвы.

Руководитель проекта «Городской вайфай» отметил, что это позволит посетителям зеленых зон еще комфортнее проводить время в них.

В начале 2023 года пользователи столичной беспроводной сети чаще всего подключались к ней на ВДНХ и в Парке Горького, в парках «Сокольники» и «Ходынское поле», а также на Северном речном вокзале.

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