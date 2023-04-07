Москвичам рассказали, как повышается качество столичного бухучета

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В Москве продолжили реализацию проекта по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета. К началу 2023 года созданы 17 централизованных бухгалтерий, которым 975 учреждений передали функции учета. Согласно проекту планируется, что к концу 2025 года единая модель должна охватить более 77 процентов учреждений бюджетного сектора.

Программу централизации столичного бухучета запустили в 2018 году. Для сотрудников бухгалтерий организовано специальное обучение. Кроме того, для них подготовлена вся необходимая IT-инфраструктура. Для бухгалтерий разработали единые типовые документы.

В рамках реализации проекта осуществили современные цифровые решения. В частности, первичные документы теперь хранятся в электронном формате, а их оборот в онлайн-формате сохраняет юридически значимый вид, передает официальный сайт мэра Москвы.

На базе московского департамента финансов создан центр компетенций в области централизованного бухгалтерского учета и отчетности бюджетной сферы. Бухгалтеры могут обратиться туда за консультациями.

Единая централизованная модель бюджетного учета позволяет повысить качество и полноту отражения фактов хозяйственной жизни госучреждений столицы.

В начале 2023 года состоялся обучающий видеосеминар для сотрудников бухгалтерий столичных ведомств и государственных учреждений.