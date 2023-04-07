Юрист Виноградов предупредил пенсионеров о потерях при новом трудоустройстве

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Пенсионеры могут заново трудоустроиться, однако при этом они утратят часть пенсии. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Уточняется, что пенсионер в таком случае получит статус работающего, но его пенсия будет уже без индексации.

— С прекращением трудовой деятельности пенсионеру сделают перерасчет пенсии с индексацией, — приводит слова Виноградова агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что на период возобновления работы часть пенсионеров перестанет получать 25-процентную доплату за сельский стаж. Эта надбавка будет возвращена, только когда пенсионер уволится.

Еще одна особенность заключается в том, что после нового оформления на работу (начиная со следующего месяца после этого) завершается выплата социальных пенсий. Как только человек прекращает трудовую деятельность, надбавка возвращается.

Также Виноградов предупредил, что Социальный фонд выделяет доплаты пенсионерам, размер которых является меньше регионального прожиточного минимума. В случае если человек устраивается на работу и с зарплатой его доход начинает превышать этот показатель, надбавка более не осуществляется.

Директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова выразила мнение, что в текущем году отечественные работодатели будут уделять больше внимания соискателям, которым 50 и более лет.