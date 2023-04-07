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Москвичам рассказали, с помощью какого оборудования врачи спасают жизни

Полина Пашкина
Город
Москвичам рассказали, с помощью какого оборудования врачи спасают жизни
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

Современное оборудование и высокие технологии ежедневно применяют в своей работе столичные хирурги. Их используют на разных этапах лечения пациентов — от диагностики до реабилитации.

Лидерами по количеству проводимых в столице высокотехнологичных операций стали Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городские клинические больницы имени С. П. Боткина, имени С. С. Юдина, № 67 имени Л. А. Ворохобова.

Инновации применяются в сердечно-сосудистой и нейрохирургии, травматологии, абдоминальной и торакальной хирургии, ортопедии. Также их используют в кардиологии, гинекологии, при трансплантации органов и тканей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Врачи отмечают, что развитие технологий и малоинвазивной хирургии повышает точность лечения. Кроме того, это позволяет сокращать реабилитационный период для пациентов.

При этом специалисты подчеркивают, что развитие технологий не может заменить живого хирурга. Инновации помогают минимизировать неточности, проникать в труднодоступные места и подмечать неприметные человеческому глазу детали, но контролировать ход вмешательства может только профессиональный врач.

В Москве расширились возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта для лучевой диагностики.

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