«Замечательная погода»: синоптик Синенков предсказал солнечные выходные в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Погода в Москве и области в предстоящие выходные дни будет преимущественно солнечной. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— В Москве сегодня и в выходные дни погода будет преимущественно солнечной, с переменной облачностью, без осадков. В субботу и в воскресенье — плюс 10–12 градусов в дневные часы, ночью — плюс 2–4 градуса, — сказал он.

Направление ветра — восточное и юго-восточное, скорость — от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

— Погода не претерпит существенных изменений. В том числе и в выходные дни сохранится такая замечательная, весенняя погода, — цитирует синоптика ТАСС.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» также рассказал о погоде в столице на выходных. Согласно прогнозу, в предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, жителей столицы ожидает теплая и сухая погода.

Синоптик Александр Ильин рассказал «ВМ», какой будет погода в городе в апреле. По его словам, в апреле москвичей ожидают теплые дни, которые сменит резкое похолодание.