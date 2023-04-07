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Эксперт Казанцева назвала решение для оптимизации роста тарифов ЖКХ

Полина Пашкина
Общество
Эксперт Казанцева назвала решение для оптимизации роста тарифов ЖКХ
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Чтобы оптимизировать рост тарифов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, россиянам необходимо установить счетчики. Такое мнение в пятницу, 7 апреля, выразила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Эксперт напомнила, что с марта в квитанциях на оплату коммунальных услуг присутствует новая строка, которая отображает расходы на общедомовые нужды. Их можно оплачивать ежемесячно или по результатам годового расчета по показателям общедомовых счетчиков, а также по нормативам местных властей региона.

Понизить общедомовые расходы можно, установив счетчики. К росту этой графы в квитанции могут привести «действия несознательных граждан», которые подают ложные сведения о расходе воды и электричества при помощи различных устройств или врезки в электросети, передает слова Казанцевой агентство «Прайм».

Жители многоквартирных домов, которые еще не установили счетчики, увеличивают общедомовые расходы, добавила эксперт. По ее мнению, необходимо увеличить контроль за состоянием коммуникаций, количеством проживающих, деятельностью арендаторов на общедомовых территориях.

Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества объяснили изменения, которые произошли в области жилищно-коммунального хозяйства в 2023 году.

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