Собянин: Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ за год посетило свыше 240 тысяч человек

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Свыше 240 тысяч гостей посетили Музей городского хозяйства на ВДНХ за год его работы. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ — один из самых популярных. Всего за год работы его посетили больше 240 тысяч гостей, — сказал он.

В нем оборудованы три пространства — «Управление», «Квартира» и «Город». Там горожане и гости столицы могут посетить 19 тематических зон с интерактивными экспонатами. Собянин в своем Telegram-канале написал, что в музее проводятся экскурсии, квесты и лекции.

В начале апреля в Музее городского хозяйства Москвы состоялась лекция «Доброе электричество — детям». Слушатели смогли узнать о правилах электробезопасности, использовании электрических предметов в быту и о предупреждающих знаках. Усвоить новые знания детям помогли герои мультсериала «Фиксики».

Ровно год назад в столице прошло открытие Музея городского хозяйства Москвы, расположенного в историческом павильоне № 5 на ВДНХ. Музей ЖКХ будет востребован школьниками и другими жителями столицы, которые захотят узнать больше о своем городе.