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«Май на хвосте несет»: Московский зоопарк показал волчицу Раду, «окутанную солнцем»

Евгений Жуков
Город
«Май на хвосте несет»: Московский зоопарк показал волчицу Раду, «окутанную солнцем»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Московский зоопарк показал будни волчицы Рады, которая прошлась по уличному вольеру. Видеоролик был опубликован пресс-службой зоосада в пятницу, 7 апреля.

— Рада выходит из рва, окутанная солнцем. При каждом шаге разлетаются сверкающие капельки. Идет, май на хвосте несет, — отметили в пресс-службе.

В свою очередь пользователи мессенджера оценили внешний вид волчицы, купающейся в лучах весеннего солнца, не единожды назвав зверя «красавицей».

Видео: Telegram / Московский зоопарк

В Московском зоопарке проживает множество видов животных. Недавно генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея.

В пресс-службе Московского зоопарка также рассказали, что манул Тимофей ведет ночной образ жизни. Он предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по сугробам, крышам и лесенкам.

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