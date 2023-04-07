«Май на хвосте несет»: Московский зоопарк показал волчицу Раду, «окутанную солнцем»
Московский зоопарк показал будни волчицы Рады, которая прошлась по уличному вольеру. Видеоролик был опубликован пресс-службой зоосада в пятницу, 7 апреля.
— Рада выходит из рва, окутанная солнцем. При каждом шаге разлетаются сверкающие капельки. Идет, май на хвосте несет, — отметили в пресс-службе.
В свою очередь пользователи мессенджера оценили внешний вид волчицы, купающейся в лучах весеннего солнца, не единожды назвав зверя «красавицей».
В Московском зоопарке проживает множество видов животных. Недавно генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея.
В пресс-службе Московского зоопарка также рассказали, что манул Тимофей ведет ночной образ жизни. Он предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по сугробам, крышам и лесенкам.