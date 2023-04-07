Центробанк предупредил россиян о новом способе мошенничества

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт россиян. Теперь они обходятся и без данных. Вместо этого они используют сервис, который позволяет снять наличные деньги по QR-коду. Об этом в пятницу, 7 апреля, предупредил Центробанк.

Сервис, который появился в некоторых организациях, позволяет пользователям сгенерировать код для снятия наличных, поднести его к сканеру в банкомате и получить наличные.

Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками банка. Они сообщают о якобы неодобренном запросе на снятие средств со счета и для отмены операции просят прислать QR-код, предупреждает Telegram-канал «Банк России».

После получения кода злоумышленники снимают средства в банкоматах со счета обманутого человека.

Центробанк напомнил, что QR-код фактически является ПИН-кодом от карты клиента банка, поэтому отправлять его посторонним людям нельзя. Россиянам порекомендовали не хранить изображение кода в памяти телефона или носить его распечатанную копию.

Еще одну схему злоумышленники создали, предлагая якобы оценивать отели в сервисе Booking.com за вознаграждение.