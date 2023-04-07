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Решетников заявил, что в России зафиксирован исторически низкий уровень безработицы

Полина Пашкина
Экономика
Решетников заявил, что в России зафиксирован исторически низкий уровень безработицы
Фото: пресс-служба Совфеда

В России зафиксирован исторически низкий уровень безработицы. Есть вероятность того, что рекорды в этом направлении еще будут установлены. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, россиянам предстоит работать в условиях жесткого рынка труда для работодателей.

— У нас действительно низкий уровень безработицы. Вполне возможно, что исторические рекорды, минимумы безработицы еще будут показаны дальше. В любом случае мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго, — приводит слова Решетникова РИА Новости.

Министр экономического развития отметил, что представители малого и крупного бизнеса могут столкнуться с конкуренцией в аспекте сотрудников и ценных кадров. Поэтому предпринимателям необходимо увеличить производительность, расширить реализацию продукции и уменьшить издержки.

В рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что безработица в РФ находится на историческом минимуме и составляет 3,7 процента. До пандемии коронавируса этот показатель в стране составлял 4,7 процента.

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