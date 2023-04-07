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Почти 300 пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД в Москве за неделю

Степан Жирнов
Происшествия
Почти 300 пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД в Москве за неделю
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

С 3 по 7 апреля сотрудники ГИБДД задержали 289 нетрезвых водителей на дорогах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в пятницу, 7 апреля.

По данным ведомства, в 124 случаях факт опьянения был подтвержден, и еще 146 водителей от процедуры освидетельствования отказались. Остальные 19 человек отметились тем, что сели за руль в пьяном виде, уже будучи лишенными водительских прав. Им грозит уголовная ответственность.

Вождение в нетрезвом виде может закончится трагически не только для водителя, но и для окружающих. Именно так и произошло 19 марта в селе Емельяновка Нижнегородского района в Крыму. Пьяный водитель сбил семью из пяти человек.

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