Ассистент Пригожина Калинкин рассказал о состоянии здоровья продюсера

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Состояние Иосифа Пригожина, которому стало плохо во время съемок, стабилизировалось. Об этом рассказал директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин.

По его словам, продюсеру стало лучше, сейчас он находится дома.

У Пригожина произошел резкий скачок давления. Врачи провели осмотр, взяли необходимые анализы и приняли решение, что нет необходимости в госпитализации, передает «360».

Накануне музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь во время съемок программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Продюсеру стало плохо во время съемочного процесса, передает Nation news.

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