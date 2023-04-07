Москвичам объяснили появление «пьяных» шмелей в столице

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Шмели в Парке Горького в Москве двигаются неуверенно и кажутся посетителям «пьяными» из-за прохладной погоды. Об этом рассказали в пресс-службе Мосприроды.

— Шмель способен нагнетать температуру своего тела, поедая мед. При прохладной температуре его движения скованы. Поэтому он не такой активный, телодвижения не столь уверенные, — цитирует сообщение РИА Новости.

Недавно в подмосковных лесах проснулись муравьи. В короткое время насекомые должны будут просушить и прогреть свои гнезда, после чего они запустят процесс рождения нового поколения.

Почти 60 видов животных выявили на природных территориях столицы в рамках акции «Зимняя перепись животных», которая проходила с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023 года. Специалисты выяснили, что в Москве обитают 38 видов птиц, 18 видов зверей и один вид насекомого — комар снежный.

Также специалисты Мосприроды спрогнозировали время цветения некоторых растений. По словам экспертов, в марте начали цвести подснежник, орешник, мать-и-мачеха, ольха и ива. В апреле распустятся пролеска сибирская, волчье лыко обыкновенное.