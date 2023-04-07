«Псевдослив»: на Украине отреагировали на «утечку данных» о наступлении ВСУ

Фото: president.gov.ua

Опубликованные в Twitter и Telegram документы Пентагона о планах военно-политического руководства Украины по контрнаступлению не являются достоверными. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Подобная публикация, считает он, якобы представляет собой желание России сорвать действия ВСУ. Подоляк пообещал, что настоящие планы Украины скоро будут видны «на поле», а эти «документы» он назвал «виртуальными псевдосливами», передает РБК.

Украинская армия может начать контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, союзники Киева придерживаются двух целей: помощь в организации контрнаступления ВСУ, а также наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что заявления Вашингтона о скором контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются российскими военными.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.