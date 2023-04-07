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Дептранс Москвы рассказал о новых автомобильных маршрутах после открытия БКЛ

Евгений Силаев
Город
Дептранс Москвы рассказал о новых автомобильных маршрутах после открытия БКЛ
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

После открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) метро для автомобилистов появились новые маршруты, а также разгрузились уже существующие магистрали. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Запуск движения по всей Большой Кольцевой линии уже снял нагрузку с многих востребованных магистралей. С открытием БКЛ появились новые маршруты, которые позволяют экономить время в пути, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Отмечается, что после открытия БКЛ многие автомобилисты пересели на метро. Благодаря этому поездки с юга на юго-восток города сократились на 40 минут.

Кроме того, после открытия БКЛ получилось разгрузить ряд популярных городских магистралей. Речь идет о Кутузовском проспекте, Ярославском шоссе, проспекте Андропова, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов и других, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

На БКЛ метро запустят еще 32 вагона инновационного поезда «Москва-2020», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Перед запуском поезда проходят специальную проверку, состоящую из нескольких этапов.

В рамках первого специалисты проводят испытание всех систем на заводе производителя более чем по 100 параметрам. После этого проводится еще одно тестирование состава в депо, в заключение происходит контрольная обкатка на линии.

Транспорт Автомобили Максим Ликсутов Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
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