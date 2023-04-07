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Песков: США или НАТО вовлечены в конфликт на Украине

Евгений Силаев

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Песков: США или НАТО вовлечены в конфликт на Украине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

США или Североатлантический альянс (НАТО) прямо или косвенно вовлечены в конфликт на Украине. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— У РФ нет сомнений в том, что США или НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт, степень вовлеченности значительно растет, но это не окажет влияния на результаты спецоперации, — приводят слова Пескова «Известия».

Таким образом он прокомментировал утечку данных о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

ВСУ могут начать контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Союзники Украины придерживаются двух целей: помощь в организации контрнаступления, а также наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины, добавил он.

Опубликованные в Twitter и Telegram документы Пентагона о планах военно-политического руководства Украины по контрнаступлению не являются достоверными, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Подобная публикация, считает он, якобы представляет собой желание России сорвать действия ВСУ.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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